Según la doctrina sanchista, todos los españoles tenemos sangre musulmana. Menos los vascos, cuya sangre es del grupo cero negativo: o sea, budista

Jon Juaristi

Jon Juaristi

Por ser la Virgen de la Paloma, me pongo la zarzuela de Bretón y Ricardo de la Vega, dirigida por Ataúlfo Argenta en una grabación clásica del año de mi nacimiento. Escucho las quejas de Julián, el honrado cajista, socialista de cuando había socialistas ... honrados, y me topo con los versos «bigornia del herrador/ en este corazón mío:/ cuantos más golpes le das,/ más duro está el maldecío». No se busque «bigornia» en el diccionario: no aparece. Por suerte tengo a mano el delicioso libro de Mario Crespo sobre la intrahistoria santanderina titulado precisamente 'La bigornia. Retablo de un tiempo anterior', con epílogo de Álvaro Pombo (Tres Hermanas, 2025). El autor hace proceder «bigornia» del latín «bicornius»,o sea, «bicorne», del que también viene el bicornio del cuerpo diplomático. Mario explica que «bigornia» significa «yunque alargado, con dos puntas opuestas». Cuando la mandarria o maza del herrero golpeaba el hierro sobre la bigornia, saltaban chispas, y por eso, aclara Mario, a los herradores se les llamaba «chisperos».

