No nos quedemos en la anécdota, el gesto o en el pellizco por la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en la apertura solemne del año judicial. Entramos al trapo de lo que, personalmente, creo un error. Porque el líder de la oposición debió asistir ... al Tribunal Supremo y, después, en la plaza de la Villa de París, soltar los palos que le vinieran en gana. Pero desde allí, no en un mitin en Arganda.

No creo exagerar si digo que lo que está en juego es el Estado de derecho tal y como lo conocemos desde la proclamación de la Constitución en 1978. Nos jugamos la independencia judicial, la separación de poderes y el imperio de la ley por encima del imperio de los socios y de los intereses partidarios. La seguridad jurídica y la igualdad entre españoles. Ese es el auténtico drama. Las líneas y la estrategia están marcadas por el Puigdemont de turno (la amnistía), por Junqueras (el concierto económico), por Otegui (el relato) y por super-Yoli y Pablo Iglesias (lo juro... vicepresidentes del Gobierno de España).

El auténtico desprecio a la Justicia es el caso Puigdemont, no lo dicho por el presidente del Gobierno durante la entrevista en TVE (que también) o el deshonor y la indignidad del fiscal general del Estado. El blanqueamiento del golpista más cobarde y caradura que se recuerda es la verdadera afrenta al Estado de derecho.

Desde la visita al prófugo de Yolanda Díaz a la última humillación de Salvador Illa, pasando por Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué podría salir mal? (En una de estas mandan a Leire a negociar a Waterloo... y si no, al tiempo).

A partir de aquí, cabe preguntarse (y preguntárselo a Sánchez): ¿acaso los jueces que instruyen los casos de Begoña, el hermanito, de 'su' Fiscal general, su número dos Santos Cerdán, su número dos José Luis Ábalos, de su socio fundamental Puigdemont... todos esos jueces, magistrados, salas y audiencias que entienden sobre esta panda son miembros de la 'fachosfera' y de la 'bulosfera'?, ¿todos?

Asistimos (y tampoco creo estar exagerando) a una indisimulada reforma constitucional que comenzó de tapadillo y ahora continúa descaradamente de la mano de un cóctel de socios independentistas indultados, amnistiados y comunistas de pacotilla. ¿Nos imaginamos un Estado de derecho o una Constitución acordada (si no dictada) con Puigdemont, Junqueras, Otegui, Pablo y Yolanda? ¿Es consciente Pedro Sánchez de lo que significa cuestionar a nuestros jueces públicamente y, no digo, en otros países? ¿Se da cuenta de lo que eso supone en el resto de Europa?

P. D.: Que no nos despisten con discursitos lastimeros para dar pena, con entrevistas perfectamente fechadas y con polémicas estériles. No. Nos están clavando la reforma de la Constitución por la fuerza de hechos consumados. De la mano de una pandilla inverosímil con tal de mantenerse en el poder. Y para tapar las inmundicias, las corruptelas, los tráficos de influencias y las prostitutas de una legión de jetas impresentables.