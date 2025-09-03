El juez rechaza enviar la causa de Santos Cerdán al Parlamento de Navarra

El magistrado instructor de la causa por delitos de corrupción contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y contra su asesor, Koldo García, ha rechazado enviar la información de dicha investigación al Parlamento ... de Navarra, donde se había solicitado este agosto como resultado de un acuerdo de una comisión de investigación.

El juez Leopoldo Puente descarta lo pedido por la Cámara legislativa aludiendo al carácter secreto de la causa, que aún se encuentra en instrucción, según un auto de este miércoles al que ha tenido acceso ABC.

La petición del Parlamento de Navarra se hizo el 7 de agosto, en el marco de la comisión de investigación constituida a finales de junio para abordar "las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este en el periodo comprendido en las cuatro últimas legislaturas parlamentarias tanto a personas físicas como jurídicas señaladas" en la causa del Supremo.

La comisión, representada por el presidente del Parlamento, Unai Hualde, solicitaba transcripciones de diversas declaraciones de testigos e investigados, así como informes de Hacienda o de la UCO aportados recientemente sobre Santos Cerdán y otros implicados, como Antxon Alonso, el propietario de Servinabar, una de las compañías adjudicatarias de contratos de obra pública implicada en la trama y de la que, según la investigación, Cerdán habría poseído a medias con el empresario navarro.

El Parlamento daba hasta el 15 de septiembre de margen al instructor de la Sala Segunda del Alto Tribunal para remitir la documentación con la que busca saber si los investigadores influyeron en licitaciones y adjudicaciones de obra pública en Navarra, pero este lo ha rechazado aludiendo al secreto de la causa y a la salvaguarda de los derechos fundamentales de los investigados.

"Las diligencias del sumario serán reservadas, de tal modo que las mismas, incluso cuando no se hubiera decretado el secreto, no tienen carácter público, al punto que la autoridad o funcionario público que revelara indebidamente su contenido podría incurrir en la comisión de un hecho delictivo; todo ello, además, en protección de los derechos fundamentales de las partes, en particular de los investigados en la presente causa especial. A mayor abundamiento, el Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión celebrada el pasado día 21 de diciembre de 2023, determina, en relación con las Comisiones parlamentarias de investigación, y como no podía ser de otro modo: “Los jueces y magistrados no podrán revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional", ha contestado el magistrado.