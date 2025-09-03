Suscribete a
ABC Premium

El juez rechaza enviar la causa de Santos Cerdán al Parlamento de Navarra

La Cámara legislativa reclamó datos sobre la posible intervención de Cerdán, Koldo y Ábalos en la licitación o adjudicación de obras para una comisión de investigación

Sánchez insiste en seguir adelante tras reconocer de nuevo que pensó en dimitir después de lo sucedido con Santos Cerdán

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, llegando al Tribunal Supremo para declarar como investigado
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, llegando al Tribunal Supremo para declarar como investigado EP
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El magistrado instructor de la causa por delitos de corrupción contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y contra su asesor, Koldo García, ha rechazado enviar la información de dicha investigación al Parlamento ... de Navarra, donde se había solicitado este agosto como resultado de un acuerdo de una comisión de investigación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app