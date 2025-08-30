Suscribete a
El Rey pidió algo revolucionario: Pararse a pensar tras una hecatombe

Se nos ha ido la pinza...

Javier Lambán

Ángel Expósito

Ángel Expósito

Pues anda que no pidió casi nada el Rey Felipe, el pasado viernes, durante su visita a la comarca de Jarilla, al norte de Cáceres: «Hacer un balance reflexivo, sereno, humilde por parte de todos para ver cómo poder mejorar». La imagen (y los ... hechos) de los Reyes Felipe y Letizia durante esta semana en Castilla y León, Galicia y Extremadura es comparable con las visitas a Paiporta y los pueblos afectados por a dana. Incluso sostiene un mensaje político al nivel de aquel discurso ante el golpe independentista en Cataluña. Algo así como «Ya está bien. Que alguien eche el freno. Poneos a trabajar». A lo que yo me permito añadir: ¿Hay algún adulto en la sala? ¿Tan difícil es reflexionar con serenidad y ser humilde tras la catástrofe de los incendios forestales este verano?

