Feijóo dice ahora que es Sánchez quien «mancha la apertura del año judicial»

El presidente del Partido Popular ha vuelto a insisitir este jueves en su intención anunciada la jornada anterior: no acudirá el viernes a la apertura del año juidicial. En esta ocasión, Alberto Núñez Feijóo ha sido mucho más claro, señalando al presidente del Gobierno de «manchar» este acto tan solemne con «sus ataques a jueces» y a un «procesado» fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que «se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga«.

«Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia«, ha indicado en sus redes sociales. De esta manera, Feijóo no asisitrá a la apertura de este acto desde que es presidente popular. El miércoles, fuentes de la formación señalaron que la ausencia del presidente del PP se debía a un «un compromiso previamente adquirido», como es la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso.

Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga.



Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 4, 2025

Fuentes populares recordaron que García Ortiz se encuentra procesado y «a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo« , y que «incurrió en desviación de poder según el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».

Desde la calle Génova lamentaron que el Gobierno someta a Don Felipe a «la tensión institucional» de compartir acto con un fiscal general del Estado en esta situación procesal, «algo que sería fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara su renuncia de manera inmediata». Sin embargo, el presidente del Gobierno ya recalcó en la entrevista del pasado lunes en TVE que creía en su inocencia y que no lo iba a cesar. Además, esta tarde se reuno con el García Ortiz para recibir la Memoria Anual de la institución.