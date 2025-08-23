Parece que ya somos auténticos expertos en las olas de calor y en el cambio climático, en la demanda de medios y en la falta de presupuestos. En el escaso mantenimiento del campo, en las consecuencias de la despoblación y en el déficit de ... la ganadería extensiva. Incluso parece que sabemos de pirómanos e incendiarios, igual que entrevistamos a los afectados, a los héroes y buscamos auténticos expertos.

A la vez, contribuimos irresponsablemente a los incendios de demagogia y frases hechas de los políticos y, con todo, apenas abordamos el tema de fondo: ¿No se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías? ¿Acaso el fuego entiende de estatutos autonómicos y de lindes, de idiomas y banderas? Las vacas, las pavesas, las lenguas de fuego o esos criminales... ¿Se detienen cuando leen un cartel con bienvenidos a Galicia o a Castilla y León, a Extremadura o a Asturias?

Lo sufrieron (y murieron) con la dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de incendios forestales: ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe. Y, visto lo visto, todo un Estado tampoco.

Entre medias, asistimos al insoportable espectáculo del cargo político de turno bajando el nivel hasta el infinito y a una (y otra y otra) perorata sobre el cambio climático por parte del presidente del Gobierno, sobreactuando y maquillado como una puerta. Como se nos escapa y nos esconden (porque les interesa) la inexplicable negativa a solicitar o decretar el nivel 3 o el mando real de la UME.

Ya, ya sé que nadie va a devolver una competencia transferida, pero conviene plantearse, con sinceridad, un par de dudas ante otra catástrofe de esta magnitud medioambiental, política y de seguridad: ¿Un Estado como España, gobierne quien gobierne, no puede tomar cartas ante una hecatombe? ¿El auténtico pacto de Estado, a estas alturas del infierno, no debería plantearse sobre la inoperancia de nuestro modelo de Administración?

P. D.: Nacho Rumbao Domínguez, 57 años, gallego aunque vivía desde 2010 en Bayubas de Abajo (Soria). Murió en Espinoso de Compludo (León), el pasado domingo. Pilotaba su autobomba «Charlie C-3.7» como parte de un Operativo de IifocalL junto con otros 21 agentes forestales. Nacho se despeñó por un barranco con la fatalidad de que el vehículo se le cayó, literalmente, encima. Su destacamento llegó a la zona cero al sur de Bembibre solo un día antes del accidente. Falleció cuando se retiraba a descansar tras una intensa jornada contra las llamas. El velatorio por Nacho se instaló en el Tanatorio Mémora Soria. Le dieron el último adiós, el pasado miércoles, en la Parroquia Nuestra Señora del Espino. Apenas esta posdata para honrar a Nacho y a los héroes contra el fuego. Y para intentar imaginar, el dolor de su viuda, Maruchy, de su hija, Carlota, y de su madre, Florentina.

Dolor por Nacho Rumbao y orgullo y honor por tantos héroes como él, de los que apenas hablamos.