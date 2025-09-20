Y a nadie se le cae la cara de vergüenza por el escándalo de las pulseras de los maltratadores. No podemos imaginar el miedo de las mujeres víctimas de esos animales sabiendo (si es que alguien las alertó) que su maltratador estaba sin control. Y aún la ministra de Igualdad se sonríe ... porque fueron pocos casos. Pues ni pizca de gracia, ministra. Porque esa sonrisita es un escupitajo en el honor y el sufrimiento de esas mujeres víctimas de sus maltratadores. Aunque fuera solo una. Hemos llegado a tal nivel de estupidez que basta con decir españoles y españolas, ciudadanos y ciudadanas, amigos y amigas, para vender que soy feminista. Eso sí, a la vez que mientes con la inmensa chapuza de las pulseras de control, como mintieron sin vergüenza alguna cuando soltaron violadores por la ley del 'solo sí es sí'.

Esta semana visitó Madrid el canciller alemán, Friedrich Merz. Y en Moncloa y a la cara le soltó dos soplamocos a Pedro Sánchez que le dejaron el careto más desencajado todavía, a pesar del kilo de maquillaje. Desde la guerra en Oriente Próximo al término 'genocidio', pasando por el catalán en la UE: «Verdes las han segao», en alemán «Grün das gan gemäht». Y me imagino a todo un canciller alemán pensando si estamos locos los españoles, si este es el nivel de 'Spanien', «¿por qué mi colega español me mira tan raro?, ¿qué le pasa en la cara?».

Y queda el fiestón, la 'rave' o 'performance' de la semana, otra vez en Waterloo, con Puigdemont recibiendo a José Luis Rodríguez Zapatero (sustituto de Santos Cerdán, que no pudo ir porque está en la cárcel), escoltados por el mediador salvadoreño. Un iluminado que podría ir vestido de Napoleón y el otro, con un chándal bolivariano de Venezuela. ¿De qué hablarían esta pareja de cínicos?, ¿del uso del catalán en las empresas grandes o adónde expulsar a los inmigrantes que les venga en gana a los supremacistas catalanes?

Y la guinda: los audios que Koldo se grabó con Santos Cerdán y con José Luis Ábalos. A saber: la Guardia Civil se incautó de decenas de dispositivos y archivos en casa de Koldo. Tras escudriñarlos, pillan las grabaciones de Koldo con Cerdán hablando de negocios, dinero, adjudicaciones, pagos, cobros, comisiones... A la vez encuentran otros audios de Koldo charlando animadamente con Jose sobre qué prostitutas elegir y dónde citarlas. Todo ello con un tono, unos términos y un machismo tan repugnantes como asquerosos: «La Ariadna o la colombiana (...) esa se lo monta que te cagas (...) o las dos y a tomar por...». Cerdán y Ábalos acordaron la misma estrategia de defensa al argumentar que esas grabaciones están manipuladas, editadas y, por lo tanto, no son reales. La Guardia civil sostiene que esos audios son tal cual, originales y que no se manipularon. Que son tan zafios, tan corruptos, tan machistas y tan asquerosos como suenan.

P. D. Lo dicho: por favor, ¿hay algún adulto en la sala?