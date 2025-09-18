La Guardia Civil indica al juez que los audios incautados a Koldo García son auténticos

«No se han obtenido argumentos que desvirtúen la hipótesis de autenticidad de esta grabación». Ésta es una de las afirmaciones que hace la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil en un informe que ha presentado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre ... los audios requisados al exasesor ministerial Koldo García. Esta aseveración técnica echaría por tierra parte de la línea de defensa del ex número tres del PSOE Santos Cerdán que apuntó a que los mismos, que sirvieron para enviarle a prisión provisional, habrían podido ser manipulados.

En el informe, al que ha tenido acceso ABC, se indica que «del análisis y estudio realizado no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos».

Y como conclusión se apostilla que «es más probable» que sean auténticos a que no lo sean: «Es más probable observar los resultados del conjunto de los análisis de autenticidad efectuados sobre los archivos dubitados si la hipótesis de autenticidad es la que se considera verdadera que si se considera verdadera la hipótesis contraria».

No obstante, fuentes de la defensa de Cerdán señalan que ese informe incluye un apartado de acústica que constataría que los mismos habrían sido editados después de la grabación. Y añaden que en el documento se denuncia la falta de metadatos temporales que permitan fijar la fecha de creación de los archivos de audio. Apuntan que esto afianza más su tesis de que pudieron ser manipulados.

Se da la circunstancia de que en un auto del juez que ha trascendido este mismo jueves, ya desvelaba que cuenta con este informe de Criminalística que, a su juicio, descarta manipulaciones en las conversaciones grabadas subrepticiamente por Koldo García.