No existe ninguna diferencia entre cómo se derrumba un hombre tras un balazo en el cuello y cómo lo hace otro por un tiro en la nuca

Puigdemont y el desprecio a la Justicia

Ángel Expósito

¿Qué diferencia hay entre matar a alguien con el disparo de un rifle con mira telescópica y munición de caza y matar a otro hombre de un balazo de 9 mm.? Al activista pro Donald Trump le asesinó un fanático enloquecido a más de ... 150 metros. A cientos de inocentes les mataron los terroristas de ETA (en España y hasta anteayer) de un disparo a quemarropa o a pocos centímetros de distancia. No encuentro, aterrado, ninguna diferencia entre cómo se desploma un ser humano cuando un cartucho le revienta la yugular, respecto a cómo se derrumba otro ser humano después de que le descerrajen un balazo en la sien. Cuando hasta hace unos años, los asesinos etarras reivindicaban algún crimen o alguna matanza siempre surgía algún desgraciado diciendo o insinuando aquello de... «algo habrá hecho». Exactamente igual que ahora en EE.UU. con Charlie Kirk.

