CABEZA FRÍA

El peligro no es Begoña, es Podemos

Si la mujer de Sánchez acaba en el banquillo, el PSOE cerrará filas con él, bajo el relato de la persecución judicial

PSOE y Sumar, como el ejército de Pancho Villa

Los ministros hacen quinielas

Ana Sánchez

Ana Sánchez

Por muchas portadas que pueda acaparar la posible foto de Begoña Gómez sentada en el banquillo, no es ella sino Podemos el gran problema de Pedro Sánchez. Con el PSOE convertido en algo más parecido a una secta que a un partido democrático y ... aprovechando algunas inusuales decisiones del juez Peinado –como la citación de este sábado por la tarde–, si la mujer del presidente llega a juicio, el partido cerrará filas con él bajo el relato de que su familia es víctima de una persecución judicial. Ya lo vimos con los cinco días de reflexión. Y no esperen que sus socios parlamentarios se aparten mucho de esa línea .

