Pablo Iglesias manda «un poquito a la mierda» a Junts por sus críticas a Podemos por no apoyar las cesiones en inmigración

Pablo Iglesias en la presentación de uno de sus libros, en la taberna Garibaldi

El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha salido este lunes en defensa de Podemos, respondiendo a los ataques de Junts a la formación morada. El partido de Puigdemont acusó de «catalanafobia» al grupo de Ione Belarra por su oposición a su proposición de ley sobre traspaso de competencias a Cataluña respaldada por el PSOE. Iglesias ha respondido a los independentistas diciendo que «con todo cariño y respeto, pueden irse un poquito a la mierda».

El ex secretario general de Podemos ha atacado a Junts asegurando que compiten con «los fascistas de Aliança Catalana» y que algunas de sus propuestas son «abiertamente racistas». Además, Iglesias ha tachado de «prosionistas» y «contrarias a los derechos humanos» las posturas de algunos integrantes de la formación independentista durante una tertulia en RNE.

El exministro ha recordado que él visitó personalmente a algunos líderes independentistas en la cárcel condenados por el procés, mantuvo interlocución con el expresidente catalán Carles Puigdemont y se posicionó en contra del artículo 155 cuando entonces se te «crucificaba» por defender esas posiciones.

Iglesias ha recordado que el traspaso de competenciasno se ha pactado con Podemos y se ha mostrado en contra alegando que lo que se pretende es que «los Mossos d'Esquadra hagan lo mismo que la Policía Nacional y la Guardia Civil con los migrantes, que es expulsarlos».

Además, Iglesias ha hablado sobre la inestabilidad de los apoyos de Podemos al PSOE y una posible caída del Gobierno por esta razón, como ha publicado ABC. «Hemos demostrado ser capaces de llegar a acuerdos», ha dicho el ex vicepresidente, pero ha puesto como condición dejar «a la derecha en minoría» para alcanzarlos, criticando de los pactos del PSOE con Junts.