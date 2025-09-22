Pablo Iglesias manda «un poquito a la mierda» a Junts por sus críticas a Podemos por no apoyar las cesiones en inmigración
El ex secretario general de Podemos recuerda a los independentistas que no hay acuerdo con la formación morada para el traspaso de competencias a Cataluña
El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha salido este lunes en defensa de Podemos, respondiendo a los ataques de Junts a la formación morada. El partido de Puigdemont acusó de «catalanafobia» al grupo de Ione Belarra por su oposición a su proposición de ley sobre traspaso de competencias a Cataluña respaldada por el PSOE. Iglesias ha respondido a los independentistas diciendo que «con todo cariño y respeto, pueden irse un poquito a la mierda».
El ex secretario general de Podemos ha atacado a Junts asegurando que compiten con «los fascistas de Aliança Catalana» y que algunas de sus propuestas son «abiertamente racistas». Además, Iglesias ha tachado de «prosionistas» y «contrarias a los derechos humanos» las posturas de algunos integrantes de la formación independentista durante una tertulia en RNE.
El exministro ha recordado que él visitó personalmente a algunos líderes independentistas en la cárcel condenados por el procés, mantuvo interlocución con el expresidente catalán Carles Puigdemont y se posicionó en contra del artículo 155 cuando entonces se te «crucificaba» por defender esas posiciones.
Iglesias ha recordado que el traspaso de competenciasno se ha pactado con Podemos y se ha mostrado en contra alegando que lo que se pretende es que «los Mossos d'Esquadra hagan lo mismo que la Policía Nacional y la Guardia Civil con los migrantes, que es expulsarlos».
Además, Iglesias ha hablado sobre la inestabilidad de los apoyos de Podemos al PSOE y una posible caída del Gobierno por esta razón, como ha publicado ABC. «Hemos demostrado ser capaces de llegar a acuerdos», ha dicho el ex vicepresidente, pero ha puesto como condición dejar «a la derecha en minoría» para alcanzarlos, criticando de los pactos del PSOE con Junts.
