La palabra de Pedro Sánchez ha pasado a valer tan poco que hasta sus ministros desconfían de ella. Así, aunque el jefe del Ejecutivo aseguró el 29 de julio que no habría crisis de Gobierno a la vuelta de verano, a 14 de septiembre son ... varios los titulares ministeriales que hacen quinielas sobre quién saldrá y quién se quedará. ¿Cuándo? «El terremoto puede llegar en cualquier momento. Desde luego antes de que acabe el año aunque nadie lo sabe. El presidente hace el diseño consigo mismo», dice un miembro del Gobierno que opta por guiarse por la lógica: ninguna de las estrategias diseñadas para superar el caso Cerdán y recuperar el control de la agenda política ha funcionado. El consuelo que existe en el Consejo de Ministros es que «Feijóo no lo está sabiendo aprovechar». «Lo está haciendo mal», se jactan.

En esas quinielas hay nombres esperados, como el de Ángel Víctor Torres (Política Territorial) por sus posibles conexiones con la trama de Aldama; y otros que se han colado hace poco como el de José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), del que sus compañeros comentan que está buscando organismos internacionales donde poder colocarse. El jefe de la diplomacia debe recordar lo que él le hizo a su predecesora. Al poco tiempo de haber sido cesada –según las malas lenguas por las propias maniobras de Albares–, Arancha González Laya le pidió que la respaldara para un puesto importante en un organismo internacional. Albares respondió con buenas palabras pero después no movió un dedo: Laya se quedó compuesta y sin cargo. Que el ministro de Exteriores tiene la cabeza «en otra cosa» puede pensarlo todo aquel que vea el vídeo que subió este viernes a Instagram para explicar la ceremonia de entrega de las cartas credenciales de los nuevos embajadores al Rey. El archivo ruló entre cargos políticos durante la tarde acompañado por más de un comentario canalla.

Otra salida que se da por probable es la de Margarita Robles (Defensa). «Representa a un PSOE moderado que ha roto con Sánchez, ¿para qué la va a mantener?», se comenta. Y junto a ella Isabel Rodríguez (Vivienda) por razones obvias dado el estado del mercado inmobiliario. La exportavoz del Gobierno ya dejó este cargo muy cuestionada internamente y confesando que no esperaba que Sánchez volviera a nombrarla ministra (lo había sido de Política Territorial).

La salida de María Jesús Montero (Hacienda) podría llevar ritmo propio porque quiere defender los nuevos Presupuestos, que incluirán muchas medidas sociales que podrían ayudarla en su campaña frente a Juanma Moreno. Aprobar las Cuentas se ha convertido en la prioridad de Sánchez aunque los ataques de Yolanda Díaz a Miriam Nogueras (Junts) no facilitan la tarea. El partido de Puigdemont llamó el jueves al PSOE para quejarse de la vicepresidenta.

El jefe del Ejecutivo ha citado mañana a sus diputados, senadores y europarlamentarios para explicarles la agenda social con la que pretende volver a unir al bloque de investidura. Pero muchos buscarán pistas sobre cuando llegará la crisis de Gobierno.