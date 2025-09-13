Suscribete a
CABEZA FRÍA

Los ministros hacen quinielas

Isabel Rodríguez, Margarita Robles o José Manuel Albares se ven como candidatos a salir del Gobierno

¿De quién depende la UME?... Pues eso

Ana Sánchez

La palabra de Pedro Sánchez ha pasado a valer tan poco que hasta sus ministros desconfían de ella. Así, aunque el jefe del Ejecutivo aseguró el 29 de julio que no habría crisis de Gobierno a la vuelta de verano, a 14 de septiembre son ... varios los titulares ministeriales que hacen quinielas sobre quién saldrá y quién se quedará. ¿Cuándo? «El terremoto puede llegar en cualquier momento. Desde luego antes de que acabe el año aunque nadie lo sabe. El presidente hace el diseño consigo mismo», dice un miembro del Gobierno que opta por guiarse por la lógica: ninguna de las estrategias diseñadas para superar el caso Cerdán y recuperar el control de la agenda política ha funcionado. El consuelo que existe en el Consejo de Ministros es que «Feijóo no lo está sabiendo aprovechar». «Lo está haciendo mal», se jactan.

