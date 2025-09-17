Suscribete a
Se nos va la pinza

Alice y Mika ven todo muy 'insane'. Guzmán y Bosco que «el tío debatía y se llevaba unos zascas buenos», que no estaban de acuerdo con él, pero que «¿matar a Kirk?, ¿en serio?»

Una Vuelta a lo peor de nosotros

Zapatero, vocero de tiranos

Agustín Pery

Agustín Pery

No he leído nada sobre Kirk. Algo sí, claro. Pero no me he zambullido en su pensamiento, ni escrutado su credo, ni seguido sus debates por las universidades, en los que retaba a los estudiantes estadounidenses a rebatir su argumentario. Porque por lo visto ... se trataba de eso. De confrontar. Discutir. Porfiar. Convenir. Convencer. Rechazar. Aplaudir. Abuchear. Pero no matar. En ningún caso.

