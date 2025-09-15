La investigación apunta a que el asesino de Charlie Kirk mantenía una relación con su compañero de piso trans

Tyler Robinson, el detenido por la muerte de Charlie Kirk, tendría una relación con su compañero de piso, que se encontraba en un proceso de transición de género, según confirmó el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Los investigadores tratan de dilucidar si las opiniones del activista sobre las identidades de género serían el motivo que llevó a Robinson a dispararle. Kirk se había opuesto a los tratamientos de transición en menores o a la participación de atletas transgénero en las competiciones deportivas femeninas.

Su compañero está siendo «extremadamente cooperativo» con las autoridades y ha manifestado que estaba «horrorizado» por el asesinato. Además, ha entregado a los investigadores mensajes que le había enviado Robinson. Por su parte, el acusado no ha confesado ni está cooperando con los investigadores.

A pesar de venir de una familia conservadora, el detenido se había vuelto «más político». «Su ideología era muy diferente», afirmó Cox en una entrevista con la NBC. Además, se ha informado de una reciente conversación en la que participó Robinson en la que se dijo que Kirk «estaba propagando odio», si bien no quedó claro quién pronunció la frase.

Homenaje a Charlie Kirk REUTERS

Las autoridades también están investigando a grupos de extrema izquierda de Utah para saber si tenían conocimiento previo de los planes de matar a Kirk. Según el medio estadounidense 'Axios', uno de estos grupos eliminó su perfil en las redes sociales después del tiroteo. «Lo que queremos saber es si alguien más tuvo conocimiento del atentado, antes o después», informó una fuente al citado medio; también en relación con su compañero de piso.

Vance presentará su pódcast

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha anunciado en redes sociales que va a presentar 'Charlie Kirk Show', el pódcast que tenía el activista. «Acompáñame en este tributo a mi amigo», ha dicho en sus redes sociales, invitando a escucharle en directo a las 18.00 hora de España. Vance y Kirk tenían una buena amistad.