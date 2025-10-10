Suscribete a
Cervantes sin sexo

Me quedo con Cervantes sin sexo porque lo que importa no son los gustos sexuales posibles o imaginarios de un escritor del Siglo de Oro, sino el perfil que se puede reconstruir con los papeles de su tiempo y, especialmente, su obra

Con el aliento contenido...

Antonio Bienvenida, hombría de bien

NIETO

Adrián J. Sáez

Se vea o no se vea, la polémica está servida con 'El cautivo', la nueva película de Amenábar sobre el cautiverio de Cervantes en Argel (1575-1580): todo porque en el centro de la historia se sitúa con fuerza la posible homosexualidad cervantina. Sin ... entrar en harina, hay que confesar que parece una pobre tarjeta de presentación, ya que ha dividido al público en dos bandos y una parte ha decidido pasar olímpicamente: sí, puede ser una opción triste porque hay que conocer para opinar con criterio, pero es igualmente una mala estrategia publicitaria, ya que el filme tiene más tanto para bien como para mal, según los gustos. Y también es mucho más el padre (o padrastro) del Quijote, que tal vez no hace falta sexualizar (ni 'queerificar'): de hecho, yo me quedo con un Cervantes sin sexo por al menos tres razones.

