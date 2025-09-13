Suscríbete a
ABC Cultural

Cervantes: la historia real de los personajes de 'El cautivo' que Amenábar no cuenta

Este viernes se estrenó la última película del oscarizado director, que narra los cinco años que el autor de 'El Quijote' estuvo preso en Argel

Crítica de 'El cautivo': Un controvertido y avispado Miguel antes de ser Cervantes

Escena de 'El cautivo', dirigida por Alejandro Amenábar
Escena de 'El cautivo', dirigida por Alejandro Amenábar

I. Viana

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con motivo del estreno de 'El cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar, el miércoles publicamos en ABC un reportaje sobre el supuesto romance que vivió Miguel de Cervantes con el gobernador de Argel, Hazán Bajá, durante los cinco años que el autor de ' ... El Quijote' estuvo preso en la ciudad norteafricana. Concretamente, entre 1575 y 1580. Para ello preguntamos a tres prestigiosos cervantistas –uno de ellos asesor del filme durante el rodaje– sobre esa hipotética homosexualidad del dramaturgo y todos coincidieron en que no hay pruebas de peso para confirmarlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app