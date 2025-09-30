Suscribete a
Trump tiende la mano a Argentina y se la niega a Brasil

El crédito prometido a Milei y los altos aranceles contra Lula marcan el nuevo juego de EE.UU. en Sudamérica

Trump muestra su apoyo a Milei en plena marejada económica y a un mes de las legislativas argentinas

Milei alaba a Trump y promete crecimiento «irreversible» en Argentina tras los comicios
Emili J. Blasco

Emili J. Blasco

Javier Milei vivió la semana pasada un momento de euforia por los halagos que le hizo Donald Trumpdurante su visita a Estados Unidos. Trump recibió al «muy respetado presidente» como «un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la ... Argentina» que está «avanzando en todos los niveles a una velocidad récord». Y le despidió con la promesa de entrega de un crédito de unos 20.000 millones de dólares, que Milei estuvo negociando con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

