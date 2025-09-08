El peronismo sale victorioso en la provincia de Buenos Aires

Justo después del cierre de las urnas, este domingo a las 18.00 horas, empezaron a circular cifras no oficiales que apuntaban a una amplia victoria peronista. A las 21.03 (hora local), la autoridad electoral anunció los resultados, al mismo tiempo que Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria, salía al balcón de su apartamento para festejar con la multitud. Ella usaba una remera con un corazon rojo estampado.

En el «búnker» peronista, en La Plata, la celebración había comenzado horas antes, con banderas, cánticos y la llegada entre vítores del gobernador Axel Kicillof, un nombre que ahora gana fuerza como posible candidato presidencial en las próximas elecciones.

Por su parte, en el «búnker» de La Libertad Avanza se veían más rostros expectantes y discursos cautelosos, ya con la perspectiva de una derrota.

Aunque se trate solo de una parte de las elecciones legislativas nacionales —que se celebran en octubre—, la votación de este domingo tiene un fuerte simbolismo político. En esta provincia votan 14 millones de argentinos, alrededor del 40% del padrón del país. En general, para ganar la Presidencia suele ser decisivo imponerse en este territorio.

El candidato a senador peronista Gabriel Katopodis afirmó: «Pusimos un freno a Milei; este resultado simboliza la fuerza y las necesidades de quienes perdieron con Milei: los jubilados, las personas con discapacidad, los que perdieron empleos por las políticas de Milei».

El resultado sugiere que el «Karina-gate» —el escándalo por el presunto desvío de fondos de la ANDIS (agencia para personas con discapacidad) que habrían sido embolsados por Karina Milei, hermana del presidente y figura de gran influencia sobre él— tuvo un impacto significativo en las urnas.