Última hora
El fracaso de la cesión migratoria a Cataluña rompe el bloque de investidura: Podemos y Compromís votan 'no' y tumban la medida
Directo
Sigue aquí la Asamblea General de la ONU

Trump muestra su apoyo a Milei en plena marejada económica y a un mes de las legislativas argentinas

La petición de asistencia financiera y el férreo apoyo del mandatario estadounidense a su aliado en Latinoamérica han sido los dos ejes centrales de la corta reunión bilateral

El león en invierno, por Jorge Fernández

Sigue la asamblea de la ONU en directo

El presidente MIlei y Trump, este martes durante su encuentro bilateral en la ONU
El presidente MIlei y Trump, este martes durante su encuentro bilateral en la ONU afp
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresonsal en Buenos Aires

La cita se demoró varios meses, pero finalmente se ha concretado. Este martes el presidente argentino, Javier Milei, ha conseguido su anhelada reunión bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump. La reunión ha tenido lugar en Nueva York, en el marco de la Asamblea ... General de la ONU. El jefe de Estado suramericano busca con urgencia un rescate frente a la delicada situación económica un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

