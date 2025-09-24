Suscribete a
Sánchez comparece en la Cumbre sobre Acción Climática en Nueva York

Milei se alinea con Trump y acusa a la ONU de ser un organismo de «burócratas internacionales»

El presidente argentino elogia a su homólogo estadounidense horas después de que Washigton le confirmara un paquete de ayuda financiera para superar la peor crisis que atraviesa desde que llegó a la Casa Rosada

Trump muestra su apoyo a Milei en plena marejada económica y a un mes de las legislativas argentinas

El presidente argentino, Javier Milei, durante su intervención este miércoles en la ONU AFP
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Javier Milei también arremetió este miércoles contra la ONU en su intervención en la Asamblea General, calificando a sus miembros de «burócratas internacionales». De esta manera el presidente argentino se alineaba este miércoles con las críticas vertidas un día antes por Donald Trump contra ... la organización.

