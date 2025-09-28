Suscribete a
ABC Premium

Buenos Aires se echa a la calle en protesta por el asesinato y descuartizamiento de tres jóvenes

El crimen y tortura a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fue transmitido en vivo por Instagram

La Iglesia denuncia la «ausencia del Estado» tras el asesinato y descuartizamiento de tres jóvenes en Buenos Aires

Procesan al dueño del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado que mató a decenas de personas en Argentina

Manifestación este sábado, por el feminicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, en Buenos Aires
Manifestación este sábado, por el feminicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, en Buenos Aires Efe
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Nos están matando», «Basta de feminicidios». Estos fueron solo algunos de los mensajes de los miles de manifestantes que este sábado por la tarde salieron a las calles en distintos puntos de Argentina para pedir justicia por el reciente crimen de Brenda del ... Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Las tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas una semana atrás en el municipio bonaerense de Florencio Varela en un episodio de dimensiones macabras. En Buenos Aires la protesta – convocada por el colectivo Ni Una Menos - partió de la histórica Plaza de Mayo para luego avanzar hacia el Congreso nacional. La Justicia investiga posibles vínculos de los asesinatos con el narcotráfico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app