Buenos Aires se echa a la calle en protesta por el asesinato y descuartizamiento de tres jóvenes

«Nos están matando», «Basta de feminicidios». Estos fueron solo algunos de los mensajes de los miles de manifestantes que este sábado por la tarde salieron a las calles en distintos puntos de Argentina para pedir justicia por el reciente crimen de Brenda del ... Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Las tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas una semana atrás en el municipio bonaerense de Florencio Varela en un episodio de dimensiones macabras. En Buenos Aires la protesta – convocada por el colectivo Ni Una Menos - partió de la histórica Plaza de Mayo para luego avanzar hacia el Congreso nacional. La Justicia investiga posibles vínculos de los asesinatos con el narcotráfico.

«No hay víctimas buenas ni malas, hay feminicidios«, fue una de las principales consignas de la movilización. Hacia el cierre de la manifestación, se produjeron disturbios entre algunos manifestantes y la Policía. Los familiares de las víctimas mortales- de entre 15 y 20 años- agradecieron el apoyo y la convocatoria y piden más ayuda por parte del Estado. «Ni el presidente ni el gobernador. Nadie, ni un pésame», reclamaron en diálogo con la televisión local.

«El Estado es responsable»

En un sábado nublado en Buenos Aires miles de personas se acercaron al centro de la ciudad en repudio al triple feminicidio ocurrido días atrás. Una semana después de la última vez que las tres jóvenes fueran vistas con vida –sus cuerpos fueron hallados sin vida el miércoles-, sus rostros aparecieron plasmados en pancartas y camisetas en una contundente protesta multitudinaria. La masiva manifestación comenzó a las 16.00 horas y se extendió hasta caer la noche en el centro porteño.

Los reclamos, que se oyeron a gritos este fin de semana en Argentina, tuvieron dos grandes ejes: el pedido de justicia por las tres víctimas y la fuerte demanda de una mayor presencia por parte del Estado tanto en la prevención de estos crímenes como en la lucha contra el narcotráfico. Esta misma exigencia fue mencionada por la Iglesia el pasado viernes.

«El Estado es responsable», se leía en algunas pancartas de los manifestantes que se dirigían hacia el Congreso, mientras que otros tenían un claro mensaje político dirigido a la Casa Rosada. «La libertad de los narcos avanza», decía otro cartel en clara alusión al partido gobernante, La Libertad Avanza.

La movilización, que tuvo como epicentro la capital argentina, también contó con réplicas en distintos puntos del país. Se sumaron a la protesta varias provincias, tales como Córdoba y Santa Fe.

Pistas de un crimen macabro

Día a día se van conociendo en Argentina más detalles del escalofriante asesinato de las tres jóvenes, que ha estremecido a toda la sociedad. Cabe recordar que por los asesinatos hay hasta el momento cinco detenidos –tres hombres y dos mujeres-. El último de ellos fue arrestado en Bolivia.

Sin embargo, el presunto autor intelectual del crimen, y quien se considera que dio la orden de asesinar a las víctimas, permanece prófugo y tiene pedido de captura internacional. Se trata de un ciudadano de origen peruano de apenas 20 años conocido como 'Pequeño J'.

Esta semana se dio a conocer que los asesinos realizaron una transmisión en vivo del asesinato en las redes sociales para un grupo cerrado de personas. La hipótesis que se maneja es que el hecho habría sido cometido a modo de venganza interna dentro de un grupo de narcos. La Justicia continúa la investigación y cada nuevo avance del caso genera estupor en una sociedad que, como quedó demostrado este sábado, reclama acciones y respuestas. Así lo expresaba una de las pancartas que sostenían con sus manos los manifestantes con una advertencia: «Vamos a seguir luchando».