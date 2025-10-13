Trump recibirá a Zelenski en la Casa Blanca este viernes

Donald Trump recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, según la portavoz del Gobierno, Karoline Leavitt. Ocurrirá pocos días después de que el presidente de EE.UU. haya protagonizado el acuerdo entre Israel y Hamás para parar la guerra en ... Gaza y liberar a los rehenes israelíes.

El presidente de EE.UU. tratará de aprovechar el impulso de esta gran victoria diplomática para buscar avances en un frente que se le resiste, el de la guerra en Ucrania, donde, pese a su trato amable y cuidadoso hacia el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no ha logrado nada.

En la víspera de su viaje de este lunes a Israel y Egipto, Trump amenazó a Putin con el envío de los poderosos misiles Tomahawk a Ucrania, una decisión que podría cambiar la dinámica en el frente y que Rusia ha advertido como algo que cambiaría su relación con Washington.

En Egipto, varios líderes europeos, como el canciller alemán, Friedrich Merz, han defendido que Trump debe aplicar su manual de Gaza en Ucrania.

La amenaza del envío de armamento de ese potencial es el tipo de presión que el Gobierno de Zelenski y sus aliados europeos han buscado durante meses por parte de Trump hacia Putin. El presidente de EE.UU., sin embargo, ha buscado mantener una buena relación con su homólogo ruso para no implicar más a su país en el conflicto.

Las palabras de Trump llegaban al día siguiente de que Rusia atacara la red eléctrica de Ucrania, dentro de su campaña para debilitar sus sistemas de cara al invierno.

En el pasado, Putin ha asegurado que la concesión de este tipo de armamento por parte de EE.UU. a Ucrania supondría un deterioro considerable de la relación entre Washington y Moscú.