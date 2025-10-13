Suscribete a
ABC Premium

Trump recibirá a Zelenski en la Casa Blanca este viernes

El presidente de Estados Unidos amenazó a Putin este domingo con el envío de los poderosos misiles Tomahawk a Ucrania

El mundo se rinde en Egipto al éxito diplomático de Trump, pese al futuro incierto de Gaza

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

Trump y Zelenski, reunidos el el marco de la última Asamblea General de la ONU
Trump y Zelenski, reunidos el el marco de la última Asamblea General de la ONU AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, según la portavoz del Gobierno, Karoline Leavitt. Ocurrirá pocos días después de que el presidente de EE.UU. haya protagonizado el acuerdo entre Israel y Hamás para parar la guerra en ... Gaza y liberar a los rehenes israelíes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app