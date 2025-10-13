Suscribete a
ABC Premium

Trump proclama la victoria de Israel y la llegada de «un nuevo amanecer a Oriente Próximo»

El presidente de Estados Unidos tiende la mano a Irán y pide un indulto para Netanyahu, al que elogió por «haber tenido el coraje de detener la guerra»

Hamás completa la liberación de los 20 rehenes vivos que mantenía en su poder

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la Knéset en Jerusalén
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la Knéset en Jerusalén REUTERS
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump proclamó ante la Knéset este lunes que «Israel ha ganado» y que, tras años de conflicto, «el amanecer de un nuevo Oriente Próximo» se encuentra al alcance de la mano. Su discurso en el legislativo israelí en Jerusalén fue un acto político ... y simbólico: la declaración del fin de la guerra de Gaza y el anuncio de lo que él entiende como una nueva etapa diplomática liderada con él al frente de Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app