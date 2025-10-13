Suscribete a
Trump, exultante rumbo a Israel: «Quizá yo no vaya al cielo, pero he mejorado la vida de mucha gente»

«Es la primera vez en la que todo el mundo está unido, todos están en el acuerdo», remarcó el mandatario estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , hace un gesto de aprobación con el pulgar al abordar el Air Force One, antes de partir hacia Israel
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Subido al Air Force One, rumbo a Oriente Próximo para rubricar el acuerdo que ha impulsado entre Israel y Hamás para parar la guerra en Gaza, Donald Trump se sentía este domingo por la tarde -al filo de la medianoche en ... España- cerca del cielo. Tanto por la altura alcanzada por el avión presidencial, como por el logro diplomático formidable de conseguir la liberación de los rehenes israelíes, el repliegue militar en Gaza y la entrada masiva de ayuda humanitaria, muy necesitada en la Franja tras dos años de guerra cruenta y de abusos contra la población civil palestina.

