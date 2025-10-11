Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un aparatoso incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

Putin admite la culpa de Rusia por la tragedia aérea del avión azerbaiyano que dejó 38 muertos

El mandatario ruso admitió que misiles rusos causaron la tragedia del Embraer 190 y ofreció compensaciones a las familias tras meses de negaciones

Un avión con 67 pasajeros que iba a la capital de Chechenia se estrella en Kazajistán

Imagen de los restos del avión de Azerbaijan Airlines, siniestrado en territorio ruso
Imagen de los restos del avión de Azerbaijan Airlines, siniestrado en territorio ruso reuters
Alexia Columba Jerez

Alexia Columba Jerez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En una admisión pública poco común, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció el jueves la responsabilidad directa de Rusia en el derribo del vuelo de Azerbaiyán Airlines que se estrelló el 25 de diciembre de 2024, provocando la muerte de 38 personas. El momento ... del incidente fue grabado por varios testigos presenciales y provocó la indignación pública. Sin embargo, este cambio marca un punto de inflexión en la relación entre Moscú y Bakú, tras meses de tensiones y evasivas por parte del Kremlin.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app