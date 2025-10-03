Suscribete a
35º aniversario de la reunificación alemana

Merz llama a Alemania y a Europa a una «nueva unidad»

En el acto por el 35 aniversario de la reunificación de Alemania, el canciller con un discurso que ha trascendido el carácter ceremonial para convertirse en toda una declaración de intenciones y un intento deliberado de redefinir el liderazgo alemán en un momento de creciente incertidumbre

El canciller alemán, Friedrich Merz, junto a Macron, durante el discurso del 35 aniversario de la reunificación alemana
El canciller alemán, Friedrich Merz, junto a Macron, durante el discurso del 35 aniversario de la reunificación alemana
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Después de un servicio religioso ecuménico en la capital del estado de Sarre, a modo de acción de gracias, el canciller Friedrich Merz ha dado comienzo a los actos oficiales del 35º aniversario de la reunificación alemana con un discurso que ha trascendido el ... carácter ceremonial para convertirse en toda una declaración de intenciones, un intento deliberado de redefinir el liderazgo alemán en un momento de creciente incertidumbre interna y presión geopolítica externa. «No veamos esto como una amenaza, sino como una oportunidad que podemos aprovechar juntos con valentía», ha animado, no sin anotar que será «necesario que nos centremos en lo verdaderamente importante y avancemos con confianza».

