Suscribete a
ABC Premium

Pese al futuro incierto de Gaza, el mundo se rinde en Egipto al éxito diplomático de Trump

Donald Trump recibirá este lunes algo que pocos presidentes de EE.UU. han logrado: un paseo triunfal en Oriente Próximo

Trump obligará ahora a Netanyahu a cumplir con todo lo prometido

Trump, exultante rumbo a Israel: «Quizá yo no vaya al cielo, pero he mejorado la vida de mucha gente»

Valla publicitaria en Tel Aviv
Valla publicitaria en Tel Aviv REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump recibirá hoy algo que pocos presidentes de Estados Unidos han logrado: un paseo triunfal en Oriente Próximo. El multimillonario neoyorquino visitará Israel y Egipto en una jornada histórica, cargada de celebración, emoción y esperanza, en la materialización del acuerdo histórico ... que él mismo ha forjado para detener la guerra en Gaza y liberar a los rehenes israelíes en manos de Hamás desde hace más de dos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app