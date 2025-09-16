Un tribunal de apelación mantiene en su cargo a la gobernadora de la Fed despedida por Trump

Un tribunal de apelación rechazó este lunes por la noche el recurso de urgencia del Gobierno de Donald Trump para sacar de su cargo a Lisa Cook, la gobernadora de la Reserva Federal a la que el presidente de EE.UU. despidió la semana ... pasada.

Una juez inferior decidió la semana pasada mantener a Cook en su puesto de forma cautelar mientras se ventila en tribunales el caso, dentro de los esfuerzos de Trump por tomar mayor poder en la Fed, el banco central de EE.UU.

La decisión dividida del tribunal -dos votos a favor, uno en contra- se produjo horas antes del comienzo este martes de la reunión de política monetaria de la Fed. Por lo tanto, Cook participará en una cita que acabará con una nueva decisión sobre tipos de interés este miércoles. En ella se espera que los reguladores de la Fed aprueben una bajada de tipos, algo para lo que Trump lleva meses inmerso en una campaña de presiones.

Trump justificó el despido por un presunto fraude hipotecario. Bill Pulte, un aliado del multimillonario neoyorquino, al que Trump puso al frente de la Agencia Federal de Financiación Inmobiliario, aseguró que Cook había procesado dos préstamos hipotecarios y que había señalado a ambos inmuebles -uno en Ann Arbor (Michigan), otro en Atlanta (Georgia)- como residencia principal para conseguir mejores condiciones.

La maniobra, sin embargo, apuntaba en realidad a un intento de Trump por colonizar el consejo de gobernadores de la Fed, una institución que tiene en su independencia uno de sus rasgos principales. En la actualidad, dos de los siete gobernadores han sido nombrados por él. Una tercera dimitió este verano y el Senado, con mayoría republicana, acaba de dar luz verde a un aliado del presidente, Stephen Miran. La salida y sustitución de Cook supondría una mayoría en la Fed de gobernadores nominados por Trump.

La normativa de la Fed permite el despido de un gobernador cuando haya «causa» para ello. En cuanto fue despedida, Cook demandó ante la justicia su despido, que consideró ilegal. La jueza inferior que trató el caso, Jia Cobb, determinó la semana pasada que era «sustancialmente probable» que Cook ganara la demanda y bloqueó su despido de manera cautelar.

Esta semana se ha revelado que Cook calificó uno de los dos inmuebles -el de Atlanta- como «casa vacacional», lo que quitaría buena parte de los argumentos de Trump para su despido.