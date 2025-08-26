Es la primera vez en la historia moderna que un mandatario intenta destituir a un miembro del consejo de la Fed con un argumento tan débil

En una acción sin precedentes que ha convulsionado los mercados internacionales, el presidente Donald Trump anunció la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, aludiendo a una supuesta irregularidad hipotecaria. Es la primera vez en la historia moderna que un mandatario intenta destituir a un miembro del consejo de la Fed con un argumento tan débil, lo que atentaría contra la independencia del banco central. Cook, la primera mujer negra en integrar la junta de gobernadores, rechazó la destitución, argumentando que el presidente no dispone de autoridad legal para removerla «sin causa». Trump, que lleva exigiendo la dimisión del presidente de la Fed, Jerome Powell, desde que volvió a la Casa Blanca, está intentando controlar el consejo para forzar una rebaja de las tasas de interés. Ya ha conseguido situar a su asesor económico, Stephen Miran, tras la dimisión de Adriana Kugler. Si consigue que Cook tire la toalla, el trumpismo tendrá el control de la Fed.