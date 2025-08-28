La gobernadora de la Fed Lisa Cook demanda a Trump por su decisión de destituirla

La gobernadora de la Reserva Federal de EE.UU., Lisa Cook, ha presentado este jueves una demanda para impugnar la decisión de Donald Trump de destituirla de su cargo, en un momento en que el presidente intensifica su presión sobre el banco central.

«Este caso impugna el intento ilegal y sin precedentes del presidente Trump de destituir a la gobernadora Cook de su cargo, lo que, de permitirse, sería el primero de este tipo en la historia de la Junta», se lee en los documentos judiciales.

Cook solicita una decisión que confirme su condición de gobernadora de la Fed, lo que le permitiría continuar con sus responsabilidades. Al solicitar «una medida cautelar y declarativa inmediata», también busca un resultado que salvaguarde la independencia de los funcionarios de la Fed, exigida por el Congreso.

El lunes por la noche, Trump publicó una carta en su plataforma Truth Social en la que afirmaba que había destituido a Cook de su cargo, alegando acusaciones de declaraciones falsas sobre sus acuerdos hipotecarios.

La medida supuso una escalada dramática en su intento de ejercer control sobre la independiente Fed, en un paso que podría poner en riesgo la independencia de la institución, según los analistas.

Entre las supuestas declaraciones falsas se encontraba que Cook había declarado dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia. Cook no ha sido acusada de ningún delito y los supuestos incidentes ocurrieron antes de que ocupara su cargo actual.

Guerra abierta por los tipos de interés

Durante meses, Trump ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar «demasiado tarde» y calificándolo de «imbécil».

Sin embargo, los responsables de la política monetaria han mantenido estables las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre los precios.

De destituir a Cook, el presidente podría añadir una nueva voz a la junta de gobierno de la Fed para intentar influir en las tasas de interés a su favor.