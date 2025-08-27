Trump asedia la independencia de la Fed con el despido de una de sus gobernadoras

Donald Trump busca controlar al completo la política económica de EE.UU. y eso no es posible sin uno de los pilares de EE.UU. en el último siglo, el periodo en el que se ha convertido en la gran potencia global: la independencia ... de la Reserva Federal.

Las presiones del presidente de EE.UU. al banco central y a su presidente, Jerome Powlell, para imponer sus preferencias en política monetaria han sido constantes desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero. El asedio vive esta semana su episodio de mayor calado con el anuncio de despido de Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Fed.

Trump comunicó su decisión con la publicación en su red social de la carta de despido a Cook, elegida por su antecesor, Joe Biden, para el Consejo de Gobernadores de la Fed, que cuenta con siete miembros. Para asegurar la estabilidad e independencia de estos cargos, sus mandatos duran 14 años. Cook debería estar en el Consejo hasta 2038.

El presidente de EE.UU. justificó su decisión por acusaciones de fraude hipotecario contra Cook. Esas acusaciones fueron ventiladas por Bill Pulte, un aliado de Trump al que el presidente puso al frente de la Agencia Federal de Financiación Inmobiliaria.

Pulte denunció que Cook procesó dos préstamos hipotecarios para dos inmuebles -uno en Ann Arbor (Michigan), otro en Atlanta (Georgia)- y en ambos dijo que era su residencia principal. Las peticiones se hicieron con una diferencia de 14 días. Pulte compartió una recomendación para iniciar una investigación criminal con la fiscal general, Pam Bondi.

«La Reserva Federal tiene una gran responsabilidad en la fijación de los tipos de interés y en la regulación bancaria. El pueblo estadounidense debe ser capaz de tener una confianza total en la honestidad de los miembros de establecer esa política y supervisar a la Reserva Federal», explicó Trump en su carta de despido. «A la luz de su conducta fraudulenta y posiblemente criminal en un asunto financiero, no pueden y yo no tengo esa confianza en su integridad», razonó el presidente, que aseguró que fulmina a Cook «por causa».

Una «infracción» indebida

Que haya causa de despido es la única posibilidad que la regulación de la Fed permite para que haya despido. De momento, Cook no ha sido imputada ni condenada por ningún delito.

«Parece que tiene una infracción y no puede tenerla, especialmente esa infracción», defendió Trump este martes durante la reunión de su Gabinete. El propio multimillonario neoyorquino ha sufrido cuatro imputaciones criminales, ha sido condenado por una de ellas, se ha librado del resto y de cumplir penas por la victoria electoral y ha sido condenado a una multa multimillonaria por inflar el valor de sus activos para conseguir mejores condiciones en préstamos (la multa fue tumbada por «excesiva» la semana pasada en apelación, pero se mantiene la decisión judicial).

El despido de Cook, sin embargo, apunta a tener mucho más que ver con su intención de controlar las decisiones de la Fed. Durante meses, Trump ha insultado a Powell y ha amagado con echarle. El presidente quiere que la Fed baje tipos a un ritmo más rápido -no los ha tocado en sus cinco últimas reuniones de política monetaria- para echar combustible a la economía de EE.UU. Pero la Fed ve riesgos inflacionistas -azuzados por los aranceles de Trump- y ha actuado con cautela, lo que enfurece al presidente.

Tres de los siete actuales gobernadores de la Fed, incluido el propio Powell, han sido nombrados por Trump. Otra de las gobernadoras nombradas por Biden, Adriana Kugler, anunció su renuncia de forma intempestiva este mismo mes. Trump ha nominado a un acérrimo, Stephen Miran, para que la sustituya. Si consigue echar a Cook y poner a otro de su línea, cuatro de los siete gobernadores habrán sido nombrados por él. Y el mandato de Powell como presidente acaba el próximo mayo.

Política monetaria

En el fondo de este episodio está el mantenimiento de la independencia de la Fed. Es una decisión sin precedentes. Ningún presidente hasta ahora ha despedido a un presidente o a un gobernador de la Fed.

«Si la independencia de la Fed sirve para algo, es para que la política monetaria no se haga al antojo de un presidente en su cargo», ha defendido en 'The Wall Street Journal' Peter Conti-Brown, un experto en la Fed de la Universidad de Pensilvania.

La Fed toma decisiones monetarias para mantener la estabilidad de la economía a largo plazo, con independencia de intereses políticos. Si un presidente puede imponer sus decisiones, podría buscar decisiones que le beneficien -calentar la economía de cara a una reelección, por ejemplo- con menos preocupación por las consecuencias futuras.

No es el primer ataque de Trump contra organismos independientes. En algunos, ha impuesto su ley con despidos. Pero una decisión del Tribunal Supremo de mayo dejó caer que no podría hacer algo así en la Fed. De momento.

Cook ha demandado a Trump para mantenerse en el cargo. Según su abogada, el despido no ha tenido «proceso debido, base ni autoridad legal». Los mercados, de momento, han reaccionado sin grandes aspavientos. Quizá son conscientes de que queda por delante una batalla larga en tribunales.