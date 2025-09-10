Una jueza bloquea el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y permite que por ahora siga en su puesto

Lisa Cook, la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) que fue despedida por Donald Trump el mes pasado, seguirá por el momento en su cargo. Así lo ha dictaminado una jueza federal, que ha bloqueado de manera cautelar el despido, un intento del ... presidente de EE.UU. de ganar el control de la Fed y de su política de tipos de interés.

La jueza Jia Cobb, dio la razón a Cook en su exigencia de medidas cautelares para seguir en su cargo mientras se ventila la demanda que ha interpuesto en tribunales contra el despido ordenado por Trump.

El presidente de EE.UU. justificó su decisión por alegaciones de que Cook había incurrido en fraude al procesar dos préstamos hipotecarios para dos viviendas -una en Ann Arbor (Michigan), otra en Atlanta (Georgia)- y asegurar que ambas son su «residencia principal».

Desde el principio, quedó en evidencia que el despido de enmarca en los esfuerzos de Trump por tomar el control de la Fed, dentro de su creciente enfado por la lentitud de sus autoridades en aprobar bajadas de los tipos de interés, la decisión que prefiere el multimillonario neoyorquino para echar combustible a la economía. Durante meses, Trump ha insultado al presidente de la Fed, Jerome Powell, y ha amagado con su despido. Ese paso, que supondría una sacudida dramática en los mercados ante la pérdida de independencia del banco central de la primera economía mundial, todavía no lo ha dado.

Pero sí busca ganar influencia entre los gobernadores con el despido de Cook. De los siete gobernadores de la Fed, dos han sido ya nombrados por Trump. Un tercero, Stephen Miran, está en proceso de sustituir una vacante inesperada por la salida de otra gobernadora, Adriana Kugler, este verano. Con el despido de Cook y el eventual nombramiento de un sustituto, cuatro de los siete gobernadores habrían sido nombrados por el actual presidente.

En su decisión, la jueza Cobb razonó que el despido de un gobernador de la Fed debe ser «por causa» y no la hay en el caso de Cook. «El despido de un gobernador de la Reserva Federal solo se permite por cuestiones relacionadas con la capacidad del miembro del Consejo de ejecutar de forma efectiva y leal las responsabilidades de su cargo, a la luz de eventos ocurridos durante sus funciones».

Para la jueza, el despido «pone en peligro la estabilidad financiera y vulnera el imperio de la ley». Impone que no tenga validez mientras la demanda interpuesta por Cook contra la decisión de Trump se ventila en tribunales.

Eso permitirá a Cook participar en la reunión de la Fed de la semana que viene, en la que habrá decisión de política monetaria. Ante la evolución negativa de los datos de empleo, todo apunta a que el banco central aprobará por fin una bajada de tipos, algo que no ha ocurrido en todo este año.