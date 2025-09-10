Suscribete a
Una jueza bloquea el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y permite que por ahora siga en su puesto

La magistrada Jia Cobb dictaminó que el despido carece de causa justificada y advirtió que la decisión de Trump ponía en riesgo la independencia y la estabilidad de la Fed

Lisa Cook en una imagen de archivo
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Lisa Cook, la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) que fue despedida por Donald Trump el mes pasado, seguirá por el momento en su cargo. Así lo ha dictaminado una jueza federal, que ha bloqueado de manera cautelar el despido, un intento del ... presidente de EE.UU. de ganar el control de la Fed y de su política de tipos de interés.

