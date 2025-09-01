Cómo funciona la Fed: el banco central que decide el rumbo de la economía mundial

Durante semanas hemos escuchado noticias sobre la Reserva Federal y las acusaciones a Donald Trump por intentar influir en su funcionamiento. Sin embargo, muchos aún podrían preguntarse en qué consiste exactamente esta institución y por qué sus decisiones importan más allá de las fronteras de Estados Unidos. La respuesta radica en su enorme impacto global: al controlar el dólar estadounidense —la principal moneda de reserva internacional— y ejercer influencia sobre el sistema financiero más poderoso del mundo, la Reserva Federal tiene un peso geopolítico que afecta a economías en todos los rincones del planeta.

La Reserva Federal de Estados Unidos, comúnmente conocida como la Fed, es el banco central del país y una de las instituciones más influyentes del sistema financiero global. Su función principal es coordinar la política monetaria de EE. UU. con el objetivo de mantener la estabilidad de precios e impulsar el pleno empleo, dos metas que forman su mandato dual desde 1977.

¿Qué es y por qué se creó?

La Fed fue establecida en 1913 mediante la Ley de la Reserva Federal, en un contexto de frecuentes crisis financieras y quiebras bancarias. Fue el tercer intento de Estados Unidos por crear un banco central tras los fracasos de The First Bank (1791) y The Second Bank (1816). Su creación buscaba dotar al país de una autoridad confiable y flexible que pudiera gestionar la política monetaria, regular a las instituciones financieras y dar confianza a la economía.

¿Cómo está organizada?

A diferencia de otros bancos centrales, la Fed se compone de un sistema descentralizado con múltiples entidades distribuidas por el país que incluye:

-Junta de Gobernadores, con sede en Washington D. C., integrada por siete miembros (incluido su presidente), nombrados por el presidente de EE. UU. y ratificados por el Senado. Con el fin de evitar cambios bruscos en función del partido político que gobierne, los mandatos se extienden a 14 años, que es el máximo permitido.

-12 Bancos Regionales distribuidos en ciudades clave como Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atalanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. Estos bancos tienen un carácter mixto: parte pública y parte privada, ya que son propiedad de bancos comerciales de sus regiones. El Consejo de cada banco está formado por 9 miembros: tres de ellos son elegidos por la Junta y los demás por los bancos comerciales.

-Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que es el órgano responsable de tomar decisiones sobre las tasas de interés y la política monetaria. Está compuesto por los siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva de Nueva York y otros cuatro presidentes de bancos regionales que rotan anualmente. Los demás presidentes regionales también participan en las reuniones pero sin derecho a voto.

Estructura redes

¿Qué funciones desempeña la Fed?

La Reserva Federal lleva a cabo cinco funciones principales:

-Conducir la política monetaria: regula la oferta de dinero y las tasas de interés para mantener una inflación controlada (cerca del 2%) y promover el empleo.

-Supervisar el sistema financiero: trabaja para evitar crisis sistémicas mediante la supervisión de bancos e instituciones clave.

-Garantizar la seguridad de las entidades financieras: evalúa la solidez de los bancos y su impacto en el sistema en general.

-Facilitar los pagos y liquidaciones: actúa como el banco de los bancos, asegurando el funcionamiento eficiente de los sistemas de pago en dólares.

-Proteger a los consumidores: supervisa prácticas bancarias, analiza tendencias y promueve el desarrollo de comunidades, especialmente en aspectos financieros.

¿Cómo toma decisiones?

El FOMC se reúne ocho veces al año para evaluar la situación económica y decidir si debe subir, bajar o mantener las tasas de interés. Al modificar estas tasas, la Fed puede estimular o enfriar la economía, dependiendo de si busca incentivar el consumo y la inversión o frenar la inflación.

Por ejemplo, una subida de tasas encarece el crédito, lo que puede ralentizar el gasto, pero ayuda a contener los precios. Una bajada, en cambio, incentiva la actividad económica al facilitar el acceso al dinero.

¿Por qué Trump se interesa por la Fed?

Durante su presidencia anterior, Donald Trump ya mostró un interés inusual e insistente por influir en la Fed, lo que generó controversias sobre la independencia de la institución. Trump quería tasas de interés más bajas para estimular el crecimiento económico y mantener los mercados en alza, algo que consideraba clave para su popularidad y reelección.

Ejerció una presión política directa y, al igual que ahora criticó, públicamente al presidente de la Fed, Jerome Powell. Trump también afirmó que un dólar fuerte perjudicaba las exportaciones de EE. UU. y que la Fed debía actuar para devaluar la moneda, facilitando así la ventaja comercial frente a países como China y la UE. Asimismo, buscaba un entorno de tipos bajos para impulsar la bolsa de valores, la cual utilizaba como termómetro del éxito económico de su gobierno.

¿Qué impacto tiene fuera de EE. UU. y en España?

Dado que el dólar es la moneda de referencia mundial, las decisiones de la Fed afectan a todo el planeta, incluyendo a países como España. Cambios en las tasas de interés influyen en los costes de financiación global, en los tipos de cambio y en los precios de productos financieros como hipotecas, préstamos o inversiones. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) es independiente, muchas de sus decisiones están condicionadas por los movimientos de la Fed.

La Fed, como subraya Reuters y Financial Times, con su poder para definir políticas monetarias, actúa como un pivote indirecto de la política mundial: sus decisiones influyen en la fortaleza del dólar, el costo del financiamiento externo y la estabilidad de sistemas financieros en todo el mundo.

Los países emergentes, especialmente aquellos con deuda en dólares o dependientes de inversión extranjera, son más vulnerables a estos cambios: enfrentan tensiones cambiarias y potenciales crisis de deuda.

Además, la institucionalidad de la Fed —su independencia y capacidad operativa— es clave no solo para EE. UU., sino para mantener previsibilidad en los mercados globales. Si se debilita, incrementa la incertidumbre económica a escala global.

La Fed no solo es el pilar del sistema financiero estadounidense, sino también un actor clave en la economía mundial. Actúa con independencia del poder político, aunque bajo supervisión del Congreso. Su influencia trasciende fronteras, convirtiéndola en una institución central en el mundo de las finanzas. Cuando la Fed habla, el mundo escucha... y reacciona.