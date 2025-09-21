Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Encuentran un muerto en el río Bitlles (Barcelona) durante la búsqueda de los dos desaparecidos por las lluvias

Portugal también reconoce a Palestina y defiende la solución de dos Estados como «única vía para la paz»

Al mismo tiempo, Lisboa reafirma «el derecho de Israel a existir con plena seguridad y la amistad del pueblo luso con israelíes y palestinos»

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen formalmente el Estado de Palestina

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel
El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel Reuters
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Portugal ha reconocido el Estado de Palestina. El encargado de hacerlo oficial ha sido el ministro de Exteriores, Paulo Rangel, quien desde Nueva York ha afirmado que «la solución de dos Estados es la única vía posible para alcanzar una paz justa y duradera ... en Oriente Próximo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app