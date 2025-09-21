Netanyahu, tras el reconocimiento del Reino Unido, Australia y Canadá: «No habrá un Estado palestino»

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue este domingo tajante a su respuesta al Reino Unido, Australia y Canadá por el reconocimiento del Estado palestino. «Tengo un claro mensaje para esos líderes que reconocen un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre (de 2023): estáis dando un premio al terror», criticó, según informa AFP

Además, insistió en que «eso no va a ocurrir. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán». Para ello, prometió ampliar los asentamientos judíos en Cisjordania. «Durante años he impedido la creación de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto a nivel nacional como internacional», afirmó en declaraciones emitidas por su oficina.

«Hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria y seguiremos por este camino», agregó en referencia a Cisjordania.

«La respuesta a este reciente intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen», añadió.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.