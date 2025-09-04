Montenegro: «Es una de las mayores tragedias de la historia reciente de Portugal»

El primer ministro portugués, Luis Montenegro, ha confirmado que son 16 las víctimas mortales del accidente en el Elevador da Glória –y no 17, como anteriormente había divulgado Protección Civil–, además de siete heridos graves. «Se trata de una de las mayores tragedias ... de la historia reciente de Portugal», ha dicho el jefe del ejecutivo luso en rueda de prensa.

«Este trágico accidente, que ha golpeado a nuestro país, trasciende fronteras y es un dolor que también se siente a nivel internacional», afirmó el jefe del ejecutivo conservador. Ahora, «la prioridad inmediata es socorrer a las víctimas». Montenegro aseguró que las autoridades competentes realizarán todas las averiguaciones necesarias para determinar las causas del siniestro. La Fiscalía lusa ya ha abierto una investigación.

El primer ministro también destacó la rápida actuación de los bomberos, del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) y de la Policía de Seguridad Pública (PSP). «Llegaron al lugar del accidente en escasos minutos, y esa respuesta rápida permitió salvar vidas y evitar que la tragedia tuviera proporciones aún más devastadoras», dijo.

Noticia Relacionada Al menos quince muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa Virginia López La rotura de un cable dejó el vehículo fuera de control y lo hizo chocar violentamente contra un edificio

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal trabaja sin descanso para concluir lo antes posible las autopsias y asegurar la entrega rápida de los cuerpos a las familias en luto. La aerolínea portuguesa TAP se ha ofrecido a colaborar en el transporte de los heridos y en la repatriación de los cuerpos de las víctimas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un día de luto nacional. «Es un momento de solidaridad y de unirse en el dolor, que no debe ser aprovechado para alimentar divisiones o maniobras de aprovechamiento político», subrayó Montenegro.

En la misma rueda de prensa, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, declaró que «la prioridad son las víctimas» y confirmó que «todos los funiculares de la capital permanecerán cerrados» para proceder a una «inspección inmediata», y que solo volverán a funcionar una vez completada.

Se han decretado tres días de luto municipal. «La ciudad necesita respuestas y yo soy el primer interesado en que todo quede resuelto», afirmó Moedas. Para ello, pidió a Carris que «abra una investigación interna y otra externa, independiente, en el menor espacio de tiempo posible».

Moedas agradeció la «rapidez de los equipos municipales y nacionales que llegaron en escasos minutos al lugar del accidente» y concluyó que este es el momento de «cuidar de los heridos y respetar a las víctimas mortales». El Gobierno y el Ayuntamiento de Lisboa están en contacto con las familias de las víctimas nacionales y extranjeras a través del Ministerio de Exteriores, con el fin de acelerar la identificación y el registro de los óbitos.

De momento no se han confirmado oficialmente las nacionalidades de los fallecidos. La primera identidad confirmada fue la del conductor del funicular, André Marques, de 40 años, a través de una nota de pesar de sus compañeros de Carris. La Santa Casa da Misericórdia también emitió un comunicado en el que lamenta que varios de sus funcionarios se encuentren entre los heridos. Se ha confirmado el fallecimiento de dos de ellos y hay otros aún por identificar, además de tres heridos.

El edificio de la Santa Casa se sitúa junto al mirador de San Pedro de Alcántara, en el Barrio Alto, de donde parte el funicular en dirección a la Baixa lisboeta. A las seis y cinco de la tarde, hora del accidente, los funcionarios habrían tomado el transporte tras finalizar su jornada laboral. Entre los heridos también figuran dos ciudadanos españoles, que fueron atendidos en el Hospital Santa María y ya han recibido el alta médica. En total, entre víctimas mortales y heridos, se contabilizan diez nacionalidades distintas.