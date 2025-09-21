Reino Unido reconocerá este domingo al Estado de Palestina, según medios británicos

Reino Unido reconocerá formalmente el domingo al Estado palestino, según informes de la prensa británica, un giro político rechazado con vehemencia por su aliado Israel.

Londres históricamente ha sido un firme aliado de Israel, pero ha variado su postura los últimos meses en que las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva en Gaza y se agrava la crisis humanitaria en el territorio palestino.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en julio que su país reconocería formalmente al Estado de Palestina si Israel no tomaba «pasos sustantivos» hacia un alto el fuego con Hamás para cuando se celebrara la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Desde entonces, el pequeño territorio palestino ha sufrido gran destrucción, muerte y falta de alimentos que han provocado una grave crisis humanitaria.

Starmer anunciará el reconocimiento el domingo, según varios medios británicos, incluyendo la BBC y la agencia Press Association.

El gobernante aseguró en julio que la medida será «una contribución hacia un proceso de paz real, en el momento de máximo impacto para la solución de dos estados».

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo acusó de premiar al «terrorismo monstruoso» y beneficiar a la ideología «yihadista».

El vice primer ministro puntualiza: «Mantenemos viva la solución de los dos Estados»

Por su parte, David Lammy, vice primer ministro de Reino Unido, se ha limitado a emplazar a la opinión pública a la tarde de este domingo, en la que Starmer «tomará una decisión» sobre el reconocimiento.

«Cuando hablamos de reconocer a Palestina es porque queremos mantener viva la solución de los dos estados», ha comentado, en unas declaraciones a Sky News recogidas por Reuters en las que ha querido puntualizar que la decisión no «supone que de la noche a la mañana haya un estado palestino», sino que es sólo una «parte del proceso de paz».