El Reino Unido, Canadá, Portugal, Australia y Francia han reconocido oficialmente el Estado de Palestina, gesto solidario y a la vez maniobra de presión contra Israel

Ayer fueron el Reino Unido, Canadá, Portugal y Australia, a los que hoy se suma Francia –entre otros países– en el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, gesto solidario y a la vez maniobra de presión contra Israel que en vísperas de la Asamblea de la ONU no pasa de representar un brindis al sol del buenismo diplomático. Que el propio presidente de la Autoridad Palestina reconociese ayer que estos gestos contribuyen a relanzar un Estado palestino «que conviva junto al Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad» pone de manifiesto la complejidad de esta empresa: con Hamás en Gaza, sucursal de la teocracia de los ayatolás, no hay posibilidad real de construir una Palestina que 'conviva en paz' con Israel. Es el propio Abás el que conoce de primera mano la tierra que pisa, sin fronteras geográficas, borradas por la guerra, y sin unos estándares jurídicos y éticos pisoteados por la banda terrorista que perpetúa con su chantaje y sus rehenes la aniquilación de Gaza.

Más temas:

Paz

Palestina

Israel

ONU