Milei busca relanzar la campaña con un peculiar show musical en plena crisis de su partido

En los alrededores del estadio, manifestantes protestaban al grito de «son todos narcos»

El presidente argentino Javier Milei hace un gesto durante la presentación de su nuevo libro
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

«Milei, querido, el pueblo está contigo». Con esta frase exhibía el lunes por la noche en la ciudad de Buenos Aires la militancia de La Libertad Avanza (LLA) el apoyo al presidente argentino, Javier Milei, en el momento más duro de la campaña ... electoral. Apenas un día después de conocerse la renuncia del principal candidato del Gobierno de cara a las elecciones legislativas, tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico, tuvo lugar el evento de presentación del nuevo libro del jefe de Estado. Consistió en un curioso show musical a cargo del mandatario –quien interpretó varios clásicos del rock argentino- y sirvió como plataforma de lanzamiento de la nueva apuesta electoral de la Casa Rosada: el diputado Diego Santilli.

