Milei busca relanzar la campaña con un peculiar show musical en plena crisis de su partido

«Milei, querido, el pueblo está contigo». Con esta frase exhibía el lunes por la noche en la ciudad de Buenos Aires la militancia de La Libertad Avanza (LLA) el apoyo al presidente argentino, Javier Milei, en el momento más duro de la campaña ... electoral. Apenas un día después de conocerse la renuncia del principal candidato del Gobierno de cara a las elecciones legislativas, tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico, tuvo lugar el evento de presentación del nuevo libro del jefe de Estado. Consistió en un curioso show musical a cargo del mandatario –quien interpretó varios clásicos del rock argentino- y sirvió como plataforma de lanzamiento de la nueva apuesta electoral de la Casa Rosada: el diputado Diego Santilli.

El acto de campaña, que sucedió apenas 20 días antes de las elecciones legislativas –el próximo 26 de octubre-, tuvo lugar en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, con capacidad para 15.000 personas, el mismo sitio en el que dos años atrás cerraba Milei la campaña que lo catapultó a la Casa Rosada. La excusa fue la presentación del libro del presidente 'La Construcción del Milagro'. El evento combinó un show protagonizado por el mandatario junto a su grupo musical, llamado 'La banda presidencial', y algunos mensajes políticos. Una de las grandes sorpresas fue la aparición de la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien hacía los coros al Ejecutivo. No faltó la canción 'Libre', de Nino Bravo, en alusión al nombre de su partido La Libertad Avanza (LLA). En los alrededores del estadio, manifestantes protestaban al grito de «son todos narcos».

Todo el Gabinete estuvo presente en el acto, así como Santilli, el nuevo candidato por la provincia de Buenos Aires. Milei evitó hablar de los dos grandes escándalos que empañaron recientemente su campaña: las acusaciones de narcotráfico de Espert, y los presuntos sobornos de su hermana, Karina Milei. Cabe recordar que el mandatario se ha visto obligado en estos días a suspender dos actos de campaña –uno en la provincia de Santa Fe y otro en Ushuaia- debido a las protestas en su contra en distintos puntos del país.

Contra los medios

Uno de los momentos más llamativos de la noche ocurrió sobre las 21 horas cuando, detrás del escenario en el que cantaba Milei, se proyectó un vídeo en una pantalla enorme con una imagen de la expresidenta Cristina Kirchner, creado con inteligencia artificial, en la piel de uno de los personajes del imperio de La Guerra de las Galaxias. En la imagen –en la que aparecen los principales medios de comunicación argentinos-, se la muestra dando órdenes a un medio para disparar al protagonista de la película, Luke Skywalker, encarnado por una imagen artificial del economista.

A lo largo de toda la noche se escucharon gritos contra el kirchnerismo y contra la exmandataria. También alusiones a su prisión domiciliaria. Entre ellas, un cántico que se realizó con frecuencia fue el que entonaba «Cristina tobillera». El mismo presidente se dirigió al kirchnerismo con una advertencia: «Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y, mucho menos, la guerra».

Defensa de Israel

Una parte del espectáculo estuvo destinado a la defensa de Israel, al que el jefe de Estado se refirió como «bastión de Occidente». «Saben que rompiendo Israel destruyen el mundo occidental basado en la cultura judeocristiana y nos van a llevar puestos. Por eso bancamos Israel porque es lo justo, pero, sobre todo, porque Israel es el bastión de occidente», expresó.

Incluso, Milei llegó a entonar en el show las estrofas del clásico 'Hava Nagila'. «Exigimos la pronta recuperación de todos los secuestrados donde hay cuatro argentinos», dijo el mandatario.

«No aflojen»

La segunda parte del espectáculo presidencial consistió en un discurso por parte del escritor Agustín Laje. Minutos más tarde, Milei regresó al escenario –esta vez vistiendo un traje-, donde fue entrevistado por el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni acerca de su nuevo libro, en el que relata algunas medidas implementadas en su gestión.

«No aflojen, estamos a mitad de camino de cruzar el río», pidió el jefe de Estado a su militancia. Y continuó: «Tengan confianza en que no vamos a emitir un solo peso más y la inflación será un problema del pasado para mitad del año que viene. Se va a terminar». El cierre del evento, que tuvo lugar antes de las 23 horas, consistió en la figura de Milei en el escenario envuelto en la bandera de su país.