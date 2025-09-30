Lali Espósito denuncia la 'persecución' que ha sufrido por parte de Milei: «Fui centro del 'hate' del mismísimo presidente»

Lali Espósito en 'La Revuelta' con el regalo que le ha hecho a Broncano

Definitivamente 'La Revuelta' ha roto para siempre su regla de oro. TVE ha cambiado de estrategia en la segunda temporada del programa de David Broncano, optando por revelar los invitados de antemano. Así, como estaba previsto, este martes 30 de septiembre pasaron por el Teatro Príncipe Gran Vía los actores Arón Piper y Fernando Valdivieso, quienes promocionaron 'La tregua', un drama basado en hechos reales sobre soldados españoles encarcelados en un gulag soviético en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.

Después Broncano recibía a la carismática cantante y actriz argentina Lali Espósito. Tras ejercer de jurado oficial en el Festival de Cine de San Sebastián, la artista inicia su gira por España en el mes de octubre.

El enfrentamiento de Milei con Lali 🇦🇷



Que esté en juego la libertad de expresión. Qué peligroso. Qué triste. #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/WrFz6OR7We — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

A propósito de su canción 'Fanático', la invitada le contaba al jienense su sonado enfrentamiento con Javier Milei. «Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, el me peleó. No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle».

El regalo de Lali a Broncano para reírse de los 'haters'

El presentador conocer más detalles sobre el comentario que lo originó todo, y aunque era largo de contar, Lali intentó resumirlo. «El tipo gana las primarias, antes de convertirse en presidente. Yo puse un tuit muy concreto que decía 'qué peligroso, qué triste'. A partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales… Calumnias, injurias. Por un rato fui centro del 'hate' del mismísimo presidente».

Broncano alucinó al saber que el propio Javier Milei ha acosado a la cantante en plena televisión pública, cambiándole el nombre por 'depósito'. «Él cree que los artistas opinan porque les pagan o algo así», comentó la invitada. El cómico expresó su pesar por lo que ha tenido que pasar. «Estoy bárbara, quebré pero ahora estoy divina», aseguró ella.

De hecho, el regalo que le entregó a Broncano era su forma de mofarse de la situación: una foto de él llena de garabatos. «La canción fue mi manera de responder a esta situación pública. En la tapa yo estaba toda pintada y escrachada por las calles, un poco lo que me estaban haciendo». El cartel era una dedicatoria a los 'haters' de Broncano, «hay que saber hacer humor con esas cosas».

"Maleducada no soy. Opiné como persona, parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta." #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/PK2ZgvcVrk — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

Y dejó claro que no se piensa callar, a pesar de las consecuencias. «Maleducada no soy. Opiné como persona, como parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta».