El Gobierno de Milei defiende a capa y espada a su candidato en Buenos Aires, acusado de tener vínculos con el narco

José Luis Espert ha sido acusado de haber recibido dinero de manos del empresario Fred Machado que se encuentra detenido por tráfico de drogas

El diputado nacional y candidato del partido oficialista La Libertad Avanza José Luis Espert (i) junto al presidente de Argentina, Javier Milei
El diputado nacional y candidato del partido oficialista La Libertad Avanza José Luis Espert (i) junto al presidente de Argentina, Javier Milei
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Un nuevo escándalo ensombrece por estos días la campaña del presidente argentino, Javier Milei, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Su principal candidato a diputado para la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, ha sido señalado ... esta semana por posibles vínculos con el narcotráfico. La polémica se suma a la protagonizada en agosto por la hermana del jefe de Estado, Karina Milei. Tras el silencio, este miércoles la Casa Rosada ha decidido salir en su defensa.

