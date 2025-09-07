Suscribete a
La plaza de San Pedro, a rebosar a la espera de la canonización de Carlo Acutis

Karina Milei, 'el jefe' del presidente de Argentina

Con el salto a la popularidad televisiva, aprendió a monetizar la fama de su hermano; ahora decide quien puede o no acercarse al mandatario

La Justicia argentina frena la difusión de grabaciones de Karina Milei por petición del Gobierno de su hermano

El pragmatismo de Karina la convirtió en arquitecta de alianzas y guardiana de las banderas de su hermano
Sylvia Colombo

Sylvia Colombo

Buenos Aires

Fue en una tarde cualquiera de la infancia de Javier Milei cuando el niño, que asegura haber sufrido acoso escolar y que definió todo ese período como de una inmensa soledad, llegó a la casa familiar en Villa Devoto, un barrio de clase media ... de Buenos Aires. Con hambre, entró en la cocina a buscar algo que picar. De repente, su padre, Norberto Horacio Milei, vio al niño asaltando la nevera y, quién sabe por qué, se enfureció. Lo que siguió, según amigos del actual presidente en declaraciones al biógrafo Juan Luis González, fue una verdadera paliza.

