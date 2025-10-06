Suscribete a
Renuncia el principal candidato de Milei a las legislativas, tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico

Con el abandono de José Luis Espert, el movimiento libertario se queda sin propuesta en Buenos Aires

El Gobierno de Milei defiende a capa y espada a su candidato en Buenos Aires , acusado de tener vínculos con el narco

El escándalo protagonizado José Luis Espert ha supuesto un fuerte golpe para la campaña libertaria
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Las últimas horas han resultado dramáticas para la campaña electoral del Gobierno de Javier Milei que, a apenas 20 días de las elecciones legislativas, se ha quedado sin candidato en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, acusado ... de estar vinculado a un narcotraficante. El escándalo ha crecido en dimensiones y acabó con la salida del postulante a las urnas, pese a la férrea defensa del jefe de Estado.

