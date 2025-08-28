Suscribete a
ABC Premium

EE.UU. implica a más países en su ofensiva contra el narco venezolano y excluye a España

Marco Rubio negocia sumar al despliegue en el Caribe a México, Canadá, Italia, Reino Unido y Francia, según fuentes diplomáticas consultadas por ABC

Maduro hace un llamamiento y ofrece armas a civiles en respuesta a la ofensiva militar de EE.UU.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, muestra un mapa con las rutas del narcotráfico en la región
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, muestra un mapa con las rutas del narcotráfico en la región AFP
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en México

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El secretario de Estado Marco Rubio busca nuevos socios para el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el cártel de los Soles, organización criminal que tiene su base en Venezuela y que, según Washington, tendría en Nicolás Maduro a uno de ... sus máximos responsables.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app