EE.UU. ofrece por Maduro la mayor recompensa habida: 50 millones de dólares

La Casa Blanca revela que se ha incautado de 30 toneladas de cocaína mezclada con fentanilo que movía la dictadura venezolana buscando liquidez

Lorent Saleh, premio Sájarov y ex preso político de Maduro: «En Venezuela estamos peor que hace un año»

Nicolás Maduro, rodeado de militares en la inauguración de su mandato
Nicolás Maduro, rodeado de militares en la inauguración de su mandato Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Estados Unidos anunció este jueves una recompensa récord de 50 millones de dólares (unos 42 millones de euros) por información que conduzca a la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, un dirigente con el que un enviado del presidente Donald Trump se ... reunió en enero y con cuyo Gobierno se han negociado en los últimos meses vuelos de repatriación de ciudadanos de ambos países.

