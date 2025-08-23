Suscribete a
Maduro hace un llamamiento y ofrece armas a civiles en respuesta a la ofensiva militar de EE.UU.

El chavismo despliega este fin de semana una jornada de alistamiento en los cuarteles

EE.UU. incauta a Maduro joyas, yates y hasta una mansión en la República Dominicana

Maduro convoca a un proceso de alistamiento nacional de la Milicia Bolivariana dentro del llamado Plan Nacional de Soberanía y Paz
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

El alistamiento y la entrega de armas a los milicianos, empleados públicos y simpatizantes chavistas tendrá lugar en los cuarteles militares, plazas y centros comunales este fin de semana, anunció Nicolás Maduro, sobre quien pesa una recompensa de 50 millones de dólares por dar ... información que permita su captura.

