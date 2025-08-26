Suscribete a
El chavismo anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Maduro refuerza la seguridad con nuevas «Zonas de Paz», en medio del despliegue de destructores estadounidenses en el Caribe para combatir al narcotráfico

Narcodictadura sin ambages

Diosdado Cabello anunció el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia para operaciones antidrogas, en medio de acusaciones de EE.UU. contra Maduro por liderar un cartel
Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

El régimen venezolano anunció este lunes un amplio despliegue militar en la frontera con Colombia. Un total de 15.000 soldados serán enviados a los estados de Zulia y Táchira con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona limítrofe, combatir el narcotráfico y ... consolidar la presencia del Estado en un área marcada por la violencia y las economías ilegales, según informó el ministro del Interior, el chavista Diosdado Cabello.

