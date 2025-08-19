Suscribete a
EE.UU. envía tres navíos de guerra cerca de Venezuela para hacer frente a los cárteles

Maduro responde al despliegue con la activación de 4,5 millones de milicianos

Detienen en Chile a líder del Tren de Aragua implicado en asesinato del exteniente Ronald Ojeda

Los planes del Pentágono incluyen el despliegue de cerca de 4.000 marineros e infantes de marina en el sur del Caribe
Javier Ansorena y Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Nueva York

EE.UU. ha decretado el despliegue de tres navíos de guerra en el sur del Caribe, en las inmediaciones de las aguas territoriales de Venezuela, como parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por hacer frente a los cárteles de narcotráfico.

Los ... barcos enviados a la región son tres destructores Aegis, según han informado a ABC fuentes del Departamento de Estado. Se trata de los navíos 'USS Gravely', 'USS Jason Dunham' y 'USS Sampson'. Se espera que los barcos estén ya en su zona de despliegue este mismo martes.

