La explosión de gas de Vallecas se produjo en un piso bajo okupado anexo al bar

Detenido el jefe de un cártel mexicano que fue secretario de Seguridad del estado del expresidente López Obrador

Las autoridades de Tabas acusan a Hernán Bermúdez Requena de dirigir 'La Barredora', un grupo criminal que robaba hidrocarburos para el cártel de Jalisco Nueva Generación

Corrupción en la Marina mexicana: varios arrestos sacuden la cúpula y salpican al anterior gobierno

Bermúdez Requena, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación, residía y se ocultaba en una lujosa casa ubicada en el centro de Paraguay EFE
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Un arresto realizado en mitad de la noche en Paraguay sacude a la política mexicana. El detenido es Hernán Bermúdez Requena, supuesto jefe del cártel de 'La Barredora', grupo criminal con base de operaciones en Tabasco, en el sureste mexicano, y cuna política del ... movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador y que, hoy por hoy, gobierna México.

