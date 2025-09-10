Suscribete a
La DEA detiene a 617 personas en operativo internacional contra el Cártel de Sinaloa

La operación, realizada en 23 ciudades de Estados Unidos y 7 regiones internacionales, incluyó decomisos de drogas, armas y dinero; se produce tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio a México

Corrupción en la Marina mexicana: varios arrestos sacuden la cúpula y salpican al anterior gobierno

Miembros de la DEA y la policía patrullan en The Wharf
Miembros de la DEA y la policía patrullan en The Wharf REUTERS
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le ha asestado un golpe frontal al Cártel de Sinaloa, con más de 600 arrestos a nivel internacional y grandes decomisos de drogas. El operativo tiene lugar una semana después de la visita del secretario de Estado Marco ... Rubio a la Ciudad de México.

