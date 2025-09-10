La DEA detiene a 617 personas en operativo internacional contra el Cártel de Sinaloa

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le ha asestado un golpe frontal al Cártel de Sinaloa, con más de 600 arrestos a nivel internacional y grandes decomisos de drogas. El operativo tiene lugar una semana después de la visita del secretario de Estado Marco ... Rubio a la Ciudad de México.

En su viaje Rubio elogió la estrategia de cooperación en materia de seguridad con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien de momento ha logrado eludir la presión de la Casa Blanca para realizar operaciones militares en territorio mexicano contra el narco.

El Cártel de Sinaloa vive horas aciagas: sus capos históricos, Joaquín «Chapo» Guzmán e Ismael «Mayo» Zambada, se encuentran presos en Estados Unidos mientras que Iván Archibaldo Guzmán, hijo de «El Chapo» y actual jefe de la facción de «Los Chapitos», se encuentra en una huida permanente para evitar ser capturado.

Noticia Relacionada El nuevo Tribunal Supremo de México, afín al Gobierno, desata la incertidumbre entre los inversores extranjeros Milton Merlo Los empresarios españoles son los segundos que con mayor presencia en el país después de los estadounidenses

El despliegue de la agencia antidrogas, considerado como uno de los más extensos de los últimos años, se extendió entre el 25 y el 29 de agosto en 23 divisiones de campo nacionales y en siete regiones internacionales.

Arrestan 617 individuos y confiscan 480 kilogramos de fentanilo

Según la DEA las acciones coordinadas permitieron arrestar a 617 individuos y confiscar aproximadamente 480 kilogramos de fentanilo en polvo, más de 700.000 pastillas falsas, cerca de 2.200 kilogramos de metanfetamina, alrededor de 7.500 kilogramos de cocaína y 16 kilos de heroína. Además, las autoridades incautaron unos 13 millones de dólares en efectivo y bienes, así como 420 armas de fuego.

En el comunicado, Terrance Cole, administrador de la DEA, aseguró que «estos resultados demuestran el peso total del compromiso de la Dirección de Control de Drogas con la protección del pueblo estadounidense». Cole agregó que la agencia «no descansará hasta desmantelar el Cártel de Sinaloa en todos sus niveles».

El director de la DEA es un halcón contra el narco en México. Hace dos semanas evitó descartar un potencial bombardeo de posiciones de los cárteles en México asegurando que la decisión final está en las manos del presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con la cadena Fox News en la que destacó al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las organizaciones responsables del tráfico de fentanilo hacia EU, Cole fue cuestionado por la presentadora Dana Perino sobre si apoyaría bombardear a los cárteles mexicanos.

«Sé que ese tema ha aparecido en los periódicos estos últimos días y sé que la decisión recae en el Presidente. Los hombres y mujeres de la DEA apoyarán la decisión presidencial. Daremos cumplimiento con la misión«, respondió Cole al ser cuestionado directamente por la presentadora de Fox News.